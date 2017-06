IT-ettevõtjate koorekiht korraldab noortele suvekooli

Hardi Meybaum tahab nädalaks Tartusse kokku tuua 70 noort tehnoloogiahuvilist.

Juuli lõpus korraldab MTÜ Eesti 2.0 Tartus tasuta linnalaagri, kus koolilastest moodustatud tiimid mõtlevad välja toote või teenuse ning arendavad sellest prototüübi.

Suvekooli Hüppelaud eestvedaja, idufirma GrabCAD-i müügiga miljonäriks saanud ja nüüd riskiinvesteeringutega tegelev Hardi Meybaum rõhutas, et üritusele on oodatud kõik 14–19-aastased noored – ka need, kel ehk pole tehnoloogiaga erilist kokkupuudet olnud –, ent tiimide mentoriteks saavad tehnoloogiafirmade ja iduettevõtluse tipptegijad.