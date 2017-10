IT-kuninga tütar ja tagasihoidlik reklaamimüüja. Nemad investeerisid Taxifysse

Taxifysse investeerinud Hiina suurima sõidujagaja Didi Chuxingi omavad kaks väga erinevat inimest.

Didi asutajat, 34-aastast Cheng Weid (läänepäraselt Will Cheng) iseloomustatakse maailma meedias kui sihikindlat, ent tagasihoidlikku ärimeest, kelle vara väärtuseks hinnatakse 1,2 miljardit dollarit. Enne taksoäpi asutamist töötas Cheng Hiina juhtiva e-kaubandusgigandi Alibaba juures reklaamimüüjana. Peagi edutati ta Alibaba tütarfirma juhiks.

Enne seda oli Jiangxi provintsi väikelinnast pärit ülikoolilõpetaja proovinud palju ameteid ja töötanud näiteks jalamassaaži salongi juhatajana, kaugel ei olnud ka giidikarjäär. Eelmisel aastal valis Forbes Asia Cheng Wei aasta ärimeheks. Cheng rõhutas toona temast ilmunud portreeloos, et kõige tähtsam asi, mida ta on pärast Didi asutamist õppinud, on olla tagasihoidlik. Isegi tema kontori seinal ripub Hiina hieroglüüfides silt, mis tähendab: „Olla tagasihoidlik."

Didi president Liu Qing (läänepäraselt Jean Liu) on aga hoopis teist masti tegelane. Pekingis sündinud 39-aastane Liu Qing on Hiina tippärimehe, Lenovo Groupi asutaja Liu Chuanzhi tütar. Lenovost sai maailma suurim arvutitootja pärast 2005. aastal IBM-ilt personaalarvutite osa ostmist.

Liu Qingil on Harvardi ülikoolist magistrikraad infotehnoloogias. Pärast kooli töötas ta 12 aastat Goldman Sachsi Hongkongi üksuses. 2014. aastal, kõigest kaks aastat pärast Didi asutamist, hakkas Liu taksoäpi firmat juhtima ja see avas idufirmale maailma suuremate investorite rahakraanid. Nüüdseks on firma kaasanud üle 11 miljardi dollari investeeringuid. Ajakiri Time nimetas Liu tänavu maailma saja mõjukama inimese hulka. Kuigi naissoost firmajuht on Hiinas endiselt suhteliselt haruldane nähtus, on u 7000 Didi töötajast väidetavalt u 40% naised. Ettevõttes on algatatud ka Didi Women's Networki nimeline liikumine, et rõhutada ettevõttes naiste karjääriarengu toetamist.