IT-pioneer lõi uue brauseri, mida kasutades makstakse sulle reklaamide vaatamise eest peale

Brendan Eich on Ränioru tõeline veteran. Ta lõi programmeerimiskeele JavaScript ja lõi kaasa Netscapei brauseri arendamises, hiljem oli tema käsi mängus ka Firefoxi loomisel. Nüüd on ta otsustanud luua täiesti uut tüüpi brauseri, mis annakse kasutajatele suured õigused nende loodavate andmete kasutamisel ja astuks nii vastu Facebooki ja Google'i reklaamimonopolile, kirjutab Bloomberg.

Eichi brauser kannab nime Brave [eesti keeles "Julge"]. Brave'i kasutades saab täielikult ära blokeerida reklaamid ja tracker'id, ehk kasutaja tegevust jälgivad programmijupid. Samuti ei tööta Brave'i vastu praegu kasutusolevad programmid, mis saavad aru, kui kasutajal on reklaamiblokeerija peal.

Brave pole aga mõeldud reklaamimüüjate pankrotti ajamiseks. Vastupidi - Eichil on plaan, kuidas hundid söönuks saaks ja lambad terveks jääks. Kasutaja saaks ise vabatahtlikult liituda reklaamipaketiga, mis on konkreetselt tema huvidele vastavaks disainitud. Reklaamiandjad võidaks, kuna nüüd oleks kindel, et reklaame vaatavad päris inimesed, mitte robotid.

Samuti kaoks praegune süsteem, kus Facebook, Google ja teised koguvad inimese kohta metsikult andmeid, et neid siis analüüsida. Andmeid küll analüüsitaks, kuid nii-öelda kohapeal, kasutaja enda arvutis. Kui ta mingil hetkel nii soovib, kaoks kõigil peale tema neile ligipääs.

Viimane osa paketist on aga kõige ahvatlevam. Kasutajatele makstaks lausa peale. Nimelt läheks Eichi plaani kohaselt 70% rahast reklaamiandjatele, 15% võtaks Brave vahelt ja 15% jaotaks kasutajatele.

Eichi kava lahendaks ka youtuberite ja teiste "sisuloojate" mure, kuidas raha teenida. Iga Brave'i kasutaja saab luua spetsiaalse krüptorahal põhineva "rahakoti". Brave arvutab välja, kui palju kasutaja on kellegi loomingut "tarbinud", ja maksab talle kuupõhiselt selle eest tasu.

Ainuke mure on see, et skeemi edukuseks peaks sellega liituma miljonid internetikasutajad. Eich on aga optimistlik - Firefox alustas samamoodi nullist. Ta on aga ka veidi küüniline - äriplaan näeb ette võimalust, et lõpuks müüakse brauser Google'ile maha. "Nad ei saa praeguste seaduste tõttu meid lihtsalt kopeerida, nii et ostmine oleks täiesti võimalik," sõnas ta.