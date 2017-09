IT-sektori palkade müstika: kui palju "patsiga poistele" tegelikult raha makstakse?

IT-sektoris ringlevad rahad on juba aastaid olnud paljude jaoks müstiline nähtus, sest pealtnäha makstakse oskuslikele töötajatele hiigelpalku, millest teistes sektorites töötavad inimesed võivad vaid unistada, kirjutab portaal Geenius.

Palgad.ee andmed näitavad, et Eesti IT-sektoris on kõige kõrgemalt tasustatud töökohtadeks näiteks scrum master ehk tegelikult mitte tehniline töötaja, vaid tööprotsessi haldaja, kelle netopalgaks ehk summaks, mis iga kuu kätte saab, on märgitud 2155 eurot. Võrdluseks, Eesti keskmiseks brutopalgaks selle aasta esimeses kvartalis oli 1242 eurot ehk inimene saab igakuiselt kätte umbes 994 eurot.

Teisteks hästi tasustatud ametiteks on ka näiteks IT-arhitekt, kes võib kuus teenida 2499 eurot ning mitmesugused juhtpositsioonid, nagu tootejuht, kelle netopalk võib jääda 2031 euro juurde, projektijuht, kes võib kuus teenida 1782 eurot ning IT-juht, kelle palgaks on märgitud 2214 eurot.

Palgaandmetest joonistuvad aga välja ka mitmed huvitavad trendid, mida esmapilgul oodata ei oskaks. Näiteks selgub, et kui Androidi platvormile rakendusi arendav inimene võib kuus teenida 1588 eurot, siis iOS-i operatsiooni süsteemi jaoks rakenduste arendaja võib igal kuul taskusse pista keskmiselt 1968 eurot.

