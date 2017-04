IT-teenuste hind on eestlasele varsti liiga kallis

Ekspordile keskenduvad ja tööjõuprobleemiga kimpus Eesti IT-firmad on sunnitud koduturul hindu tõstma, kirjutab Äripäev.

Uptime'i tehnoloogiajuht Raimo Seero on hakanud ettevõtetelt kuulma, et nende teenused on liiga kallid. „Häda on selles, et Eesti hinnad on läinud välismaa hindadeks,“ väljendas Seero muret.

Ta hoiatas aga, et kui ettevõtted arvavad, et praegu on kallis, siis varsti on hinnad veel kõrgemad. „Mida aeg edasi, seda paremini müüvad Eesti IT-ettevõtted oma teenust välismaale ning seda vähem ja seda kallimalt saab seda Eesti turul osta,“ tõdes ta.

