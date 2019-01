Itaalia asepeaminister süüdistab Euroopa Keskpanka Itaalia pankade kahjustamises

Salvini teatas pressiteates, et Euroopa Keskpanga samm näitab, et Euroopa Liidu pangaliit on loonud ebastabiilsust. Ta nõudis suuremat läbipaistvust, et lükata eemale kahtluseid nagu oleks keskpank poliitiliselt motiveeritud.

Üks allikas ütles täna Reutersile, et Euroopa keskpank annab enda järelevalve all olevatele pankadele korralduse kandma täies ulatuses halvad laenud maha tehes selleks rahaeraldised. Investoritele tuli selline nõue üllatusena ning iseäranis karistati börsil ära Itaalia pangad.