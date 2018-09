Itaalia liigub Euroopa Komisjoniga defitsiidi pärast kokkupõrkekursil

Reedel kärpis reitinguagentuur Fitch Itaalia krediidireitingu väljavaadet. Ei Liiga juht Matteo Salvini ega Viie tähe liikumise juht Luigi Di Maio ei lasknud end sellest kõigutada ega loobunud plaanist kärpida makse ja suurendada heaolukulutusi.

Täna ütles Salvini, et ta tahab kulutusi kasvatada, kuid mitte suuremaks kui EL eelarvelimiit (3% majanduse kogutoodangust). Di Maio teatas pühapäeval, et on jäänud kindlaks partei valimiskampaania lubadusele kehtestada vaestele kodanikupalk.

„Me ei saa kuulata reitinguagentuure ja investoriteid rahustada, kui nad löövad itaallasi selja tagant,“ ütles Di Maio. „Me valime alati esikohale itaallaste huvid.“

Itaalia peab esitama oma tuleva aasta kasvu- ja eelarveeesmärgid 27. septembriks.

Juunis valitsuse teinud populistid lubasid suurendada kulutusi, et tõsta majanduskasvu ja luua töökohti. See on pannud investorid vaatama taas Itaalia võlakoormust ja võla suurust, mis on maailmas kolmandal kohal.

Investorid nõuavad nüüd võrreldes mai keskpaigaga saksa valitsuse võlakirjade suhtes Itaalia võlakirjadelt topeltsuuremat riskipreemiat.

Läinud aastal tuli Euroopa Komisjoni Itaaliale vastu ja lubas enne valimisi kulutusi suurendada. Kuid tuleval aasta osas nõuab Euroopa Komisjon Itaalialt võla vähendamist.

„Itaalia huvides on piirata võlga,“ ütles Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusvolinik Pierre Moscovici.

Eelmise valitsuse eelarvepuudujäägi eesmärk selleks aastaks oli 1,6 protsenti majanduse kogutoodangust ja tuleva aasta oma 0,8 protsenti.

Majandusminister Giovanni Tria, kes ei kuulu kumbagi parteisse ja kes on majandusprofessor, on võtnud parteiliidritest mõõdukama joone.