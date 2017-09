Itaalia luksuskaupade tootjad jäävad maha Prantsusmaa omadest

Maailmas on luksuskaupade tööstusharu taas pead tõstmas, kuid Itaalia brändidel nii hästi ei lähe.

Gucci maonahast käekottide müük paraneb, kuid Itaalia rivaalid ei suuda tõusulaines püsida, kirjutab Bloomberg.

Prada, Salvatore Ferragamo ja Todi aktsiad on kuue kuuga langenud enam kui kümme protsenti, kuna ettevõtete kasumid on kahanenud. Börsil mitteoleva Giorgio Armani müük kahanes mullu viis protsenti. Nende nõrkus on teravas kontrastis Prantsuse rivaalide LVMH ja Keringi uue tugevusega, kelle Itaalia brändidel Fendil ja Guccil läheb hästi Hiina turu mitme aastase allakäigu järel.

Itaalia börsil olevad moeettevõtted kaotavad turuosa nii jalatsite kui nahkkaupade osas,“ ütles RBC Capital Marketsi analüütik Rogerio Fujimori.

Pradat ja Ferragamot on karistatud, kuna nad ei investeerinud piisavalt e-kaubandusse ning ei suutnud lugeda tarbijatrendide muutuseid. Nad püüavad kaotust tasa teha uuendades digistrateegiaid ja tuues turule silmatorkavamat disaini, et konkureerida Gucci disaineri Alessandro Michele silmatorkava loominguga. Aktsionäre pole see inspireerinud. Nad kardavad, et väikesed ühe või kahe brändi firmad ei suuda pisiavalt investeerida ega võtta loovriske mida on tarvis suuremate prantsuse ettevõtetele kuuluvate rivaalide seljatamiseks.

„Turul on õieti eeldatud paljude monobrändide madalamat kasvuprofiili,“ ütles Morgan Stanley analüütik Louise Singlehurst, kes soovitab müüa Todi ja Prada aktsiat ning hoida Ferragamo oma.

Hiljutisel Milano moenädalal pidi disainer Miuccia Prada vastama müriaadile küsimsutele, et miks tema kollektsioon ei ole suutnud seljatada kolm aastat kestnud müügi kahanemist.

„Ma ei taha, et mind hinnataks müügi alusel,“ lausus ta. „Mu elu on palju tähtsam kui müük. Ma ei mõtle sellele kunagi.“

Ettevõte Prada on rohkem mures väheneva müügi pärast. Ühel analüütikute üritusel ütles ettevõtte juhatuse esimees Patrizio Bertelli, et nad plaanivad ettevõttes muutuste plaane. Plaani kohaselt suunataks rohkem kulutusi digikommunikatsioonile, süvendades internetis valikut ja suurendades e-äri rohkematele turgudele nagu Hiina.

Analüütikute sõnul on Prada probleemid kaugelt sügavamad kui vaid digistrateegia. Miuccia Prada on jätkuvalt tuntud pöörase loomingulise käekirja poolest, kuid ettevõte pole neid piisavalt turule toonud. Samuti on Prada käekotid kallimad kui Gucci või Fendi omad. Vähesed kunded on valmis maksma rohkem Prada kaupade eest, eriti kuna mõned tooted pole enam isegi Itaalias toodetud, kirjutasid MainFirstBanki analüütikud Nicky Cheung ja John Guy. Alates 2011. aastal börsile minekust on Prada aktsia langenud 35 protsenti.

Ferragamo juhatuse esimees Eraldo Poletto on tugeva surve all, kuna tal on raskusi aasta aega ettevõtet juhtides seda paremusele pöörata. Poletto peab tagasi tegema aastaid alainvesteerimist, kuna eelmised juhid eelistasid suuri marginaale innovatsioonipüüdlustele ja uute turgude otsimisele, ütles Deutsche Banki analüütik Francesca di Pasquantonio.

„Me ei usu, et asi oleks Prantsuse või Itaalia ettevõtetes,“ kirjutas HSBC analüütik Antonie Belge. „Põhiliselt on see ikka juhtkonna teema ja tahe viia ellu olulisi muudatusi.“