Itaalia maffial on uus suur äri

Maffia toiduäri käive peaks tänavu kasvama 22 miljardi euroni, teatas Itaalia toiduvõltsimine ja -smuugeldamise analüüsile keskendunud organisatsioon Observatoorium.

2011. aastal oli selle äri käive vaid 12,5 miljardit eurot. Mõttekoja hinnangul annab toidu võltsimine ja muud toiduga seotud kuriteod 15 protsenti maffia kogu ärikäibest.

„See äri on kasumlik ja pole nii ohtlik nagu narkokaubandus,“ ütles Õigusobservatooriumi professor Stefano Massini Financial Timesile.

Maffiast vabanemise organisatsiooni hinnangul on Itaalia maffiate, kelle sekka kuuluvad Sitsilia Cosa Nostra, Napoli Comorra, Calabria 'Ndrangheta ja Apulia Sacra Corona, mullune kogutulu 150 miljardit eurot. Seda on 40 miljardit enam kui Fiati ja Ferrari valdusfirma käive.

Europoli esindaja Chris Vansteenkiste sõnul on toiduvõltsimine praegu Euroopas kasumlikult teine äri narkoäri järel.

„Naised ostavad käekoti iga paari kuu järel, kuid nad söövad iga päev,“ märkis ta. Kõige kuulsamad võltsitud toidukaubad on oliiviõli, punane vein ja mozzarella juust.

Ndranghetasse kuuluv Piromalli klann on spetsialiseerunud odavama oliiviõliga kalli oliiviõli solkimisele ja USAsse müügile. Pool Itaalias müüdud oliiviõlist on võltsõli ja välismaal on võltsõli osa veel suurem. Seevastu mozzarella pähe müüakse Itaaliasse sisseveetud odavamaid juustusorte, kuhu on segatud ainet, mis muudab juustu valgemaks. Odav punane vein segatakse kokku kalli veiniga ja müüakse kalli punase veini pähe.