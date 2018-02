Itaalia minister: pole kindel, et Euroopa Keskpanga järgmine juht on Weidmann

Itaalia rahandusminister Pier Carlo Padoan ütles täna,et pole kindel, et Saksamaa Jens Weidmann saab Euroopa Keskpanga järgmine juht, kirjutab Reuters.

Lõuna-Euroopa maade valik keskpanga juhi kohale on Hispaania rahandusminister Luis de Guindos.

Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi astub ametist tagasi 2019. aasta oktoobris. Bloomberg koostas nimekirja võimalikest mantlipärijatest.

Kes iganes järgmiseks keskpanga presidendiks saab, peab Bloombergi sõnul täitma suured kingad. Draghi kaheksa aasta pikkune ametiaeg on olnud täis kriiside maandamist ning euro igahinnalist kaitsmist.

Bloomberg korraldas küsitluse 34 majandusteadlase seas, kes valisid oma esikolmiku eelistuse. Esimesed viis olid küsitluse kohaselt Jens Weidmann, Francois Villeroy de Galhau, Philip Lane, Christine Lagarde ja Ardo Hansson.

Hansson eelistab elada Eestis.

„Kuni 2019. aasta juunini keskendun Eesti Panga presidendi ja Euroopa Keskpanga nõukogu liikme ülesannete täitmisele. Kuigi Euroopa Keskpangas töötamine oleks erialaselt väga huvitav väljakutse, siis olen elu jooksul töötanud seitsmes riigis ja seda arvestades ma järgmise paari aasta jooksul kindlasti kuhugi kolida ei plaani,“ ütles Ardo Hansson Ärilehele.

„Eestis elamise suureks plussiks on minu jaoks ka see, et lapsed saavad Eestis üles kasvada. Spekulatsioone minust kui võimalikust Euroopa Keskpanga juhatuse liikmest võtan komplimendina Eesti Panga kolleegidele, kes toetavad minu tööd Frankfurdis väga kõrgel tasemel tehtud euroala majanduse analüüsi ja järeldustega.“