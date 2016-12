Itaalia valitsus kiitis heaks 20 miljardi euro suuruse abipaketi raskustes pankadele, sh maailma vanimale pangale Monte dei Paschi di Sienale, teatas peaminister Paolo Gentiloni.

Eile õhtuks oli selge, et Monte dei Paschi di Siena ei suuda finantsturugudelt ehk eraraha abiga koguda viit miljardit eurot, mis oleks panka vee peal hoidnud - loodetud Katari suurinvestor kaasa ei tulnud.

Valitsuse plaan on 20 miljardilise rahasüstiga aidata aga ka teisi panku, sest kogu Itaalia finantssektoris on halbu laene ca 356 miljardi ulatuses. Pangad, mis lisaks Monte dei Pascile kapitalikogumisega hätta on jäänud, on Banca Popolare Di Vicenza, Veneto Banca ja Banca Carige. Samamoodi on raskustes Itaalia pangad, mida päästeti pankrotist eelmisel aastal: Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara and CariChieti.

Kui aga Itaalia valitsus kogu 20 miljardit päästesüstideks käiku laseb, halvendab see riiklikku võlakoormust veelgi. Itaalia on riigivõla suuruselt teine riik Euroopas, mida edestab vaid Kreeka.