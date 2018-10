Itaalia pangad istuvad tiksuva kellapommi otsas

Itaalia valitsus ja Euroopa Komisjon vaidlevad Itaalia eelarvepuudujäägi üle, mis kujutab endale kaudselt suurt ohtu Itaalia pankadele. Kauppalehti kirjutab anonüümsetele allikatele tuginedes, et Euroopa Keskpank on võtnud Itaalia finantssektori vaatluse alla.

Praegu pole veel pankades midagi alarmeerivat leitud. Vaadeldud on Itaalia pankade likviidsust, bilansiriske ja potentsiaalset riski Euroopa teiste maade pankadele. Euroopa Komisjon, euroala suurriigid ja Euroopa Keskpank on teinud selgeks, et Itaalia peab ise oma probleeme lahendama kui riigi kredidireiting langeb liiga suure eelarvepuudujäägi tõttu.

Krediidireitingu langus tähendaks, et nii Itaalia riigil kui pankadel läheb keerulisemaks laenude saamine. Uusi reitinguid on oodata juba oktoobri lõpus.

Reutersi andmetel ei kavatse Euroopa Keskpank päästa Itaalia panku kui nende likviidsusolukord halveneb ja kapitalpuhvrid sulavad. Saksamaa rahandusminister Olaf Scholz rõhutas, et see on nüüd ainult Itaalia valitsuse vastutusala. Sarnaseid vaateid võis kuulda ka Euroopa Komisjonist.

Kui Itaaliat tabab võlakriis, siis Euroopa Keskpank aitab vaid siis Itaalia panku, kui riik palub abi Euroopa Liidu abiprogrammi raames ja nõustub abi tingimustega, mis nõuab kulutuste olulist piiramist ja reforme.