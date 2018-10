Itaalia parlamendisaadik pani oma jutuga euro langema

Selline jutt kulutas Itaalia finantsvarade hindu, kirjutab Reuters.

Euro nõrgenes ka turvavaluutade Jaapani jeeeni ja Šveitsi frangi vastu.

Investorid on väga tundlikud Itaalia poliitiliste arengute suhtes, kuna valitsuskoalitsioon tegi eelarvekava oodatust oluliselt suurema eelarvepuudujäägiga, mis on pingestanud Itaalia ja teiste euroala maade suhteid. Investorid soovivad, et Itaalia saaks oma võlaasjad kontrolli alla.

Euro langes 1,1505 dollarini, mis on eurole nõrgim tase alates 21. augustist.

„Käib sõnasõda, kus euro on ühel pool ja Itaalia teisel pool,“ ütles Credit Agricole G10 valuutastrateeg Valentin Masinov. „Itaalia osas on suur pealkirjade risk.“

Tema sõnul ei tohiks Itaalia olukord oluliselt eurot keskpikas perspektiivis mõjutama, kuna puudub reaalne kinnitus nakkuse levikust, mis paneks Euroopa Keskpanga muretsema ja lükkama edasi rahapoliitiliste stiimulite mahakruttimise programmi.

Euro nõrkus hakkas hoogustuma kui Claudio Borghi, kes on parempoolse Liiga-partei majandusteemade pealik, ütles, et Itaalial oleks palju soodsamad majandusolud väljaspool euroala.

Itaalia asepeaminister Luigi Di Maio süüdistas Euroopa Liidu ametnike tahtlikult finantsturgude vihastamises negatiivsete kommentaaridega Itaalia eelarveplaanide kohta, ajas samuti investorid närvi jutuga, et eelarvepuudujäägi osas ei tule muutusi.