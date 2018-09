Itaalia populistid esitasid EL-i trotsides 2,4-protsendise puudujäägiga eelarve

Itaalial on Euroopa Liidu suurte majanduste seas suurim võlakoorem, 130 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Itaalia on Euroopa Liidu surve all kulutuste piiramiseks, sest kardetakse, et sealt võib alguse saada uus võlakriis, vahendab Reuters.

Nelja kuu eest ametisse astunud valitsus esitas eile õhtul eelarveprojekti, mille puudujääk on 2,4 protsenti sisemajanduse kogutoodangust järgmisel kolmel aastal, et finantseerida heaolukulutuste suurt kasvu, maksukärpeid ja anda tõuge investeeringutele avalikku infrastruktuuri.

Tegemist on valitsevate erakondade juhtide võiduga majandusminister Giovanni Tria üle, kes on parteitu tehnokraat, keda investorid peavad suhteliseks fiskaalkonservatiiviks.

Tria tahtis alguses järgmiseks aastaks 1,6-protsendist puudujääki, lootes alluda Euroopa Liidu nõudmistele, et Itaalia vähendaks progressiivselt eelarvepuudujääki, et võlg kontrolli alla saada.

Euroopa Liidu majandusvolinik Pierre Moscovici ütles, et kokkupõrkest Itaaliaga ei saavutata midagi, kuid lisas: „Meil ei ole ka mingit huvi, et Itaalia ei austa reegleid ega vähenda oma võlga, mis jääb plahvatusohtlikuks.”

Viie Tähe Liikumise ja Liiga valitsus on nõudnud umbes 2,4-protsendise puudujäägiga eelarvet, et finantseerida oma kulukaid valimislubadusi. Tria on püüdnud hoida puudujääki alla kahe protsendi.