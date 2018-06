Itaalia rahandusminister seljatas finantsturgudel G7 tippkohtumise fiasko

Kuigi G7 tippkohtumise fiasko oleks võinud investorite meelestatust rõhuda, viskas päästva õlekõrre Itaalia rahandusminister, kes lubas pühenduda eurole.

Itaalia uudis pani investoreid rõõmustama ning Itaalia võlakirjade ja aktsiate hinnad tõusid, nakatades ka teisi turge positiivsusega.

Itaalia aktsiatele on tänane päev seni olnud parim alates veebruarist. Itaalia uus rahandusminister Giovanni Tria ütles nädalavahetusel ilmunud loos ajalehele Corriera della Sera, et pole mingisuguseid diskussioone ühisrahast loobumisest. Ta lisas, et valitsus tõkestab ühisrahast loobumise ideed mistahes turuoludes.

Danske Banki strateeg Arne Lohmann Rasmussen ütles, et see on esimene viide, et Itaalia ei lase eelarveplaani käest, kirjutab Bloomberg.

Itaalia valitsuserakonnad leppisid kokku, et nii eraisikutele kui ettevõtetele kehtestatakse ühesugune üks tulumaksumäär. Esimesel aastal kujuneks selle reformi kuluks enam kui sada miljardit eurot.

Itaalia aktsiaturg tõusis täna kaks protsenti. Teised olulisemad Euroopa aktsiaturud tõusid täna seni kuni pool protsenti.