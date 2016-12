Itaalia suuruselt kolmandal pangal Monte dei Paschil on kapitali puudu 8,8 miljardit eurot, teatas Euroopa Keskpank.

Varem prognoosis pank, et kapitali on vajaka viis miljardit eurot. Pank palus tegevuse jätkamiseks kapitalisüsti, kirjutab BBC. Panga probleem on halvad laenud, mida kliendid ei suuda tasuda.

Esmaspäeval teatas pank ametlikult, et palus Euroopa Keskpangal tegeleda ettevaatusabinõuna panga rekapitaliseerimisega.

See tähendab, et panga võlakirjaomanikud muudetakse sundkorras panga aktsionärideks. Nende seas on palju väikeinvestoreid.

Kui Euroopa Komisjoni annab heakskiidu panga päästmisele, võib valitsus osta panga aktsiaid või võlakirju.

Euroopa Keskpank kalkuleeris välja kapitali, mida pank vajaks. Keskpanga andmetel on pank maksejõuline, kuid 30. novembri ja 21. detsembri vahel halvenes panga likviidsuspositsioon oluliselt.

Henley ärikooli professor Dr. Andreas Hoepner ütles BBC-le, et usaldus panga vastu, mille turuväärtus on alla 500 miljoni euro, on oluliselt halvenenud. Ta pani küsimärgi alla, et kas ikka teistele probleemidega maadlevatele pankadele jääb midagi 20 miljardi eurosest pankade toetamise fondist, kui Monte dei Paschi võib neelata sellest rahast poole.

„Me loodame, et liiga palju panku ei vaja abi, kuid me ei saa olla selles kindlad,“ ütles ta. „Küsimus on selles, et kas 20 miljardit eurot on lõplik summa või on Itaalia valitsus hiljem valmis rohkem panustama.“

1472. aastal asutatud Monte dei Paschi on maailma vanim tegutsev pank. Juulis kukkus pank läbi EL stressitestist, kuna pangas oli miljardeid eurosid hälbe laene. Tolle ajaga võrreldes on panga olukord halvenenud.

21. detsembril avalikustas pank, et raha jätkub aprillikuuni, kuid siis kulutakse ära ligi 11 miljardit eurot kapitali. Varem teatas pank, et kapitali jagub 11 kuuks.

Itaalia finantsinspektsioon teatas läinud nädalal, et panga aktsiate ja teiste väärtpaberitega kauplemine võidakse peatada ajani kuni selguvad riigi poolsed panga päästmise tingimused.