Itaalia võlakirjad tuletasid meelde euroala võlakriisi

Itaalia võlakirjade tootlus hüppas kolmapäeval seitsme kuu kõrgeimale tasemele, kuna Itaalia valitsuskoalitsiooni kokku panijad arutasid, et Euroopa Keskpank võiks maha kanda 250 miljardi euro väärtuses Itaalia valitsuse võlapabereid.

Kuid on voolanud raha euroala perifeeriamaaade võlakirjadesse kuna kasvuväljavaated paranesid, poliitiline risk kahanes ja jätkub keskpanga ülilõtv rahapoliitika. Eile hakkas raha liikuma vastassuunas ning lisaks Itaalia võlakirjadele kukkusid ka teiste piirkonna maade võlakirjade hinnad, sealhulgas ka Kreeka omad.

Kuigi valitsust loov Itaalia Liiga ei kinnitanud võlakirjade korstnasse kirjutamise plaani, lõid sellised jutud ometi kindlustunnet. Samuti kaheldakse, kas Kreeka ikka saab ära lõpetada päästepaketi.

Itaalia valitsuse 10-aastase võlakirja tootlus kasvas eile 16 baaspunkti võrra 2,12 protsendini. Kreeka valitsuse sama pika paberi tootlus kerkis 25 baaspunkti võrra 4,37 protsendini. Hispaania võlakirja tootlus kasvas viie baaspunkti võrra 1,41 protsendini.

„See on tagasilöök ajal kui majanduskasv aeglustub mõnevõrra ning me kohaneme kõrgemate intressitasemetega ning nüüd on täiendav mittetervitatav poliitiline riskipreemia,“ lausus OppenheimerFundsi rahajuht Alessio de Longis. „Ärme unustame, et Itaalia võla suhe majanduse kogutoodangusse on täna kõrgem kui oli 2011. aastal kriisi algul.“