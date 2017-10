Itaallanna võitis kohtus endale haigushüvitise koera eest hoolitsemiseks

Itaalia naine võitis kohtuvaidlusega haiguspäevade eest hüvituse ajaks, mil hoolitses oma koera eest.

Kohtusse pöördunud naine töötas antud hetkel Roomas asuvas La Sapienza ülikoolis. Kohtunik otsustas vaidluses naise kasuks ning nõudis, et ülikool märgiks töölt puudumise põhjuseks "tõsised või personaalsed pereprobleemid". Nimelt puudus naine kaks päeva töölt, et viia oma 12-aastane koer loomakliinikusse operatsioonile, kirjutas BBC.

Naise kaitsjad tõid välja, et Itaalia seaduste kohaselt võib karistada inimest, kes jätab oma kodulooma tahtlikult tervisekahjustustes kannatama, aastase vanglakaristuse või 10 000 eurose trahviga.

"See on oluline samm näitamaks, et koduloomad, keda ei peeta rahalisel eesmärgil on inimeste jaoks pereliikmed," ütles loomakaitseorganisatsiooni president Gianluca Felicetti.