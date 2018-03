ITL: ootasime Dubai Expol osalemise kohta sisulist arutelu, aga küsiti ainult, kas tulete ja maksate või mitte

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu IKT klastri juht Doris Põld rääkis, et ettevõtted soovisid enne Dubai Expol osalemise rahastuse otsuse tegemist teada saada, milline on projekti ülesehitus, peamised kavandatud tegevused ja kulud, kuid sellist arutelu ministeeriumi poolt ei tulnud.

Mjandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas täna, et Eesti ei osale 2020. aastal toimuval Dubai Expol, sest ettevõtjad ei soovi minekusse panustada. Nimelt oleks riik küsinud ettevõtjatelt kokku poole osalemistasust, mille kogusummaks on pakutud 4-7 miljonit eurot. Kuid erinevad erialaliidud teatasid MKM-i küsimustele üksmeelselt, et pole investeerimisest huvitatud.

Ühe suurima toetajana loodeti näda just Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liitu (ITL), kuid ka nende vastus oli eitav.

ITL oli valmis panustama Expol osalemise sisulise poole arutelusse, et selgitada välja, milline on projekti ülesehitus, peamised kavandatud tegevused ja kulud ning sellest tulenevalt otsustada panustamise ulatus ja viis. Sellise arutelu paraku ei toimunud ja selle asemel saadeti välja lihtsalt küsimus: kas soovite rahalise panusega osaleda või mitte.

"Antud otsuste tegemiseks on vajalik teada täpseid tegevusi ning kulusid, mille üle otsustamisel soovivad ettevõtted olla kaasatud. Seega me ei eelda, et erasektor ei peaks panustama EXPO 2020 korraldusse, kuid kas Eesti ettevõtted, kes on valdavalt siiski väikse või keskmise suurusega suudavad kohe panustada Skandinaavia riikidega võrdselt 50% EXPO korraldusse, on kaheldav," ütles Põld.

Ta rõhutas samuti, et ITL ei keeldunud EXPO-le minekust. "Meie tegime ettepaneku ühise arutelu käigus mõelda kõigepealt läbi EXPO-l osalemise võimalikud stsenaariumid koos kuludega, selle baasilt saavad ettevõtted teha kaalutletud otsuse panustamiste ulatuse osas. Ettevõtted olid valmis panustama EXPO sisulisse ettevalmistusse enda inimeste aja panustamise kaudu," rõhutas Põld.

Dubai EXPO 2020 eripära seisneb temas sõnul võrreldes teiste maailmanäitustega selles, et tegemist on Araabia Ühendemiraatide jaoks poliitilise sündmusega, kus osalevad riigid näitavad enda toetust ja pühendumust koostööks. Seega ei ole Dubai EXPO 2020 võrreldav teiste omataoliste maailmanäitustega enda olulisuse mõttes. ITL-i hinnangul ei mõjuta osalemise otsus ainult ettevõtlussektori ekspordi tulemusi antud turgudel, vaid äridiplomaatilisi suhteid regioonis üldiselt. "Seega, samal ajal kui me oleme otsustanud EXPO-l mitte osaleda, tuleb läbi mõelda, kui suurt edu selles situatsioonis suudab saavutada loodav püsiv esindus," ütles Põld.