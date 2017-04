Ivanka Trump Financial Timesis: naiste potentsiaali parem kasutamine tooks majandusse miljardeid

Maailma liidrid peaksid maailmamajanduse kasvuallikate leidmisel rohkem vaatama alakasutatud naistööjõu poole, kirjutab Ivanka Trump koos Maailmapanga presidendi Jim Yong Kimiga Briti majanduslehes Financial Times.

„Vaid 55 protsenti maailma naistest on kaasatud palgatöösse ning nad on kasutamata kasvu allikas. See on väärtuslik vara, mis kindlasti ära tasub, kuid me ei ole naiste potentsiaali ärakasutamisse piisavalt investeerinud,“ tõdevad autorid.

Naiste majandusliku võimu suurendamine tooks nende sõnul kasu peredele, äridele ning rahvastele.

Maailmapanga, Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF),Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning erasektori uuringud kinnitavad, et naise tööturul ja ettevõtluses osalemise suurendamise ning nende tootlikkuse kasvatamisega võime maailmamajandusse lisada miljardeid. Need sammud suurendaksid ka riikide majandust ning muudaksid need konkurentsivõimelisemaks.

Soolise lõhe ületamine tasub end ära nii makromajanduslikul kui ka ettevõtete tasemel. Uuringud näitavad, et mida rohkem naisi osaleb ettevõtte juhtimises, seda suuremad on ettevõtete kasumid.

Lisaks majanduslikule mõjule näitavad uuringud, et naised suunavad suurema osa sissetulekust toidule, tervishoiule ning haridusele - asjadele, mis on kasuks nende lastele ning millel on seetõttu mitmekordistatud mõju inimpõlvedele.

Autorid märgivad, et vaatamata neile kinnitustele on investeeringud naisettevõtlusesse ning naiste tööturul osalemisse hangunud. Maailma Majandusfoorumi globaalne soolise palgalõhe raport hindab, et sugude vahel majandusliku võrdsuse saavutamiseks kulub 170 aastat. See ei ole aga vastuvõetav, märgivad autorid.

Maailmapanga uuringud näitavad, et naistele kuuluvad ettevõtted moodustavad arenevate riikide väike- ning keskmise suurusega ettevõtetest vaid 38%. Äri alustanud naistest vaid 10 protsendil on juurdepääs äri kasvatamiseks vajalikule kapitalile.

Sel nädalal toimub Saksamaal Berliinis W20 kogunemine, mis keskendub naiste majandusliku võimu ja volituste suurendmisele.