Ivanka Trump vandus alla. Ta likvideerib oma moebrändi

USA presidendi Donald Trumpi tütar otsustas lõpetada oma moebrändi.

See juhtus aasta pärast seda kui Ivanka Trump otsustas minna Valgesse Majja vanemnõunikuks.

Ivanka Trump tõi oma kaubamärgi turule 2014. aastal kuid tema isa valimisvõit tõi kaasa ostjatepoolse boikotilaine, kirjutab BBC.

Mitmed jaekaupmehed loobusid Ivanka Trumpi toodete müügist. Näiteks on sellise otsuse langetanud Nordstrom ja läinud nädalal Kanada suurim kaubamajakett Hudson's Bay. Mõlemad ettevõtted tõid põhjusena välja viletsa müügi.

Ivanka Trump keeldus müüginumbrite avaldamisest. Wall Street Journal kirjutas Rakuten Intelligence'ile tuginedes, et sel aastal kuni juunini on aastaga Ivanka Trumpi toodete müük Amazonis, Macy's ja Bloomingdale'is kukkunud ligi 45 protsenti.

Washington Posti läinud aastane uurimine näitas, et peaaegu kogu Ivanka Trumpi kollektsioon on toodetud arengumaades – Bangladeshis, Indoneesias ja Hiinas. Donald Trumpi sõnum on, et kõik USAs müüdavad kaubad tuleb toota USAs.