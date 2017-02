USA presidendi tütre Ivanka Trumpi parfüümist on saanud Amazon.comis tõeline müügihitt.

Ivanka Trump Eau de Parfum Spray For Women, mis maksab 3,4 untsises pudelis 34 dollarit, on juba vähemalt kolmandat päeva järjest Amazonis enimostetud parfüüm.

Ivanka Trump For Women rulldeodorant, mis maksab 15 dollarit, oli eile Amazonis müügiedetabelis kolmandal kohal.

„Tavaliselt ostan ma selle Nordstromist, kuid kuna kuulsin, et nad ei hakka edaspidi Ivanka Trumpi tooteid müüma, siis leidsin selle õnnelikult Amazonist,” kirjutas üks ostja Amazonis.

Parfüümi edu Aamzonis viitab, et vastupanumajandus, kus boikoteeritakse president Trumpi perekonnaga seotud tooteid võib brändi löömise asemel seda hoopis aidata, kirjutab MarketWatch.

Nordstrom teatas hiljuti, et nad otsustasid vähendada Ivanka Trumpi disainitud rõivaste väljapanekut, kuid see otsus oli puhtalt äriotsus, mitte reaktsioon kampaaniale #GrabYourWallet. Ettevõtte sõnul on vähenenud Ivanka Trumpi rõivaste ostmine aastaga 32 protsenti.

USA president Donald Trump nägi asja teises valguses ja säutsus Twitteris, et tema tütart Ivankat on Nordstromis ebaõiglaselt koheldud. Äriotsus muutus poliitiliseks kui Trumpi nõunik Kellyanne Conway kutsus inimesi üles ostma Ivanka Trumpi tooteid. Selline sõnum võib olla vastuolus föderaalse eetikakoodeksiga. Conway kutsus ostma Ivanka Trumpi tooteid Fox Newsi telesaates Fox & Friends.

Lumepall läks veerema. Veebruaris teatas Sears Holding, kellele kuulub ka Kmart, et nad lõpetavad 31 Trumpi toote müügi.

Ka teistel kaupmeestel on mille üle mõelda, sest GrabYourWallet kampaanias kutsuti üles boikoteerima ka teisi poode, kus on müügil Trumpi tooted.