Ivari Padari kunagised otsused tõid Eestile kaela Euroopa Komisjoni riigiabimenetluse

Ivari Padar Foto: Anni Õnneleid

Euroopa Komisjon on alustanud Eesti suhtes ebaseadusliku riigiabi menetlust seoses kahtlusega, et Tartu Agro on saanud riigilt põllumaad rendile turuhinnast odavamalt. Kunagise põllumajandusminister Ivari Padari otsus jätta maad õigusjärgsele omanikule tagastamata ja anda hoopis rendile Tartu Agrole põhjustas kunagi väikese skandaali, nüüd on see teema jõudnud siis ka Euroopa Komisjoni vaatevälja.