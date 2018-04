JÄÄ HAKKAS LIIKUMA | Simson palub Kiislerilt erakorralist luba, et juba lähinädalatel Rukki kanali süvendamisega pihta hakata

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Foto: Jaanus Lensment

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson on saatnud keskkonnaminister Siim Kiislerile kirja, kus palub luba Veeteede ametile väljastatud vee erikasutusloa muutmist. Seda on vaja selleks, et alustada juba enne maikuud Rukki kanalis süvendustöödega, mis olid algselt plaanitud alles suve teise poolde.