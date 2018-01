Jäähokimatšil käinud soomlased õlle hinnast Tallinnas: eestlased oskavad raha teha! Need on ju Soome hinnad!

Täna toimus Lasnamäel Tondiraba jäähallis Pelicans vs HPK jäähokimatš. Tallinnasse sõitnud Soome spordifännid olid aga hämmingus võistlusel müüdud õlle hinnast.

"Kuus eurot õlle eest!", "Need on ju Soome hinnad!", hüüatasid spordisõbrad. "Ega see odav ole, aga mis siin ikka kurvastada. Hetkel veel teist õlut ei taha, aga pärast mängu teen ikka, kas siis võidu või kaotuse tähistamiseks," rääkis Soomest kohale sõitnud Kai Norr, kirjutab Iltalehti.

Külaline Jore ütles aga, et ta ei tulnud Tallinna õlut jooma, vaid mängu vaatama. "Lõpuks pole vahet, kas õlu maksab kuus või kaheksa eurot, ma joon ikkagi ja olen valmis ka maksma".

Soomlane Hannu on aga Tallinnas elanud juba palju aastaid ning nüüd igatseb taga vanu hindu ja seda mitte üksnes õlle osas. "Õlut joon nii vähe, et 6-eurone hind pole probleem".

Tondiraba jäähallis peetud Soome kõrgliiga hokimatš Lahti Pelicansi ja Hämeenlinna HPK vahel meelitas kohale 5003 pealtvaatajat. Koos vaheaegadega pea kolm tundi kestnud etendus lõppes alles bullitiseerias.