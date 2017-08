Jaak Aab: huvide konflikt on RKAS-i töösse kodeeritud

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) on viimasel ajal erinevate skandaalide tõttu kõvasti kritiseeritud. Mis on ühine nimetaja?

Need on konfliktsed üksikjuhtumid, mis näitavad probleemi juhtimises ja suhtluses ning eriti jäikust, millega otsuseid vastu võetakse. Probleeme on kaks: üks on see, milline õhkkond kollektiivis valitseb. Kristel Meieri (RKAS-i endine kliendisuhetehaldur, kes saatis Jaak Aabile Somelari skandaalset lauset sisaldava lindistuse) vallandamise juhtum näitab, et kollektiivis ei ole kõik päris korras.