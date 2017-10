Jaak Aab: saarte ja mandri vahelist liiklust ei tohi korraldada kohalikud omavalitsused

Riigihalduse minister Jaak Aab laitis maha Reformierakonna pakutud muudatuse, millega hakkaksid Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa vallad ise korraldama saare ja mandri vahelist parvlaeva- ning lennuliiklust.

Rahandusministeeriumile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esitati seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on anda Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa vallale õigus korraldada saare ja mandri vahelist parvlaeva- ning lennuliiklust. Eelnõu algatas Reformierakonna fraktioon.

"Rahandusministeerium teeb ettepaneku mitte toetada ühistranspordiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu," kirjutas riigihalduse minister Jaak Aab.

"Mandri ja suursaarte (Saaremaa, Muhumaa ja Hiiumaa) vaheline parvlaeva- ning lennuliiklus hõlmab oma olemuselt rohkem kui ühte omavalitsusüksust, tegemist on mitme maakonna vahelise ühistranspordi liiniga, mille korraldamine on riiklik ülesanne ja mille korraldamisega peaks riik jätkama."

"Ühistranspordi korraldamise eest kaugliinidel ehk maakondade vahelistel liinidel vastutab hetkel majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tagades kõigi osapoolte kaasatuse. Ka riik lähtub ühistranspordi korraldamisel kohalike omavalitsuste elanike huvidest, tagades laeva-, lennu- ja bussiühenduste koordineerituse ja integreerituse. Tihe suhtlus omavalitsusüksuste esindajatega on kindlasti vajalik ja usume, et vedude tulevane tellija kaasab vedude korraldamisel ka kohalike omavalitsuste esindajad, et nende huve ja soove välja selgitada," kirjutas Aab.

Samas nendib ta, et kuigi teatud juhtudel võib riigi ülesannete delegeerimine omavalitsustele avalikke huve silmas pidades otstarbekas, siis praegusel juhul ei ole tegemist riikliku ülesande täitmisega ainult ühe omavalitsusüksuse territooriumil. "Kui ühistranspordi korraldamine puudutab mitme omavalitsue territooriumi, siis vaid ühe omavalitsusüksuse väljavalimine selle ülesande täitmiseks ei pruugi olla põhjendatud," arvas ta.

"Samuti looks ühistranspordiseaduse täiendamine pakutud sõnastuses olukorra, kus suursaare omavalitsusorgan võib enda algatusel korraldada parvlaevaliine, lennuliine ning kaugliine paralleelselt riiklike liinidega, arvestamata maakonna ja üleriigilist liinivõrku, mis ei oleks mõistlik riigi raha kasutamine," kirjutas Aab.