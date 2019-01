Jaak Nigul teenetemärgist: minutaolisi ettevõtjaid on väga palju. Nii et olin üllatunud küll

„Eks ikka on meeldiv kui tunnustatakse," sõnas Nigul. „See oli päris ootamatu. Ise arvan, et olen Eesti mõttes keskmine ettevõtja, minutaolisi on väga palju. Nii et olin üllatunud küll."

Niguli sõnul ei tea ta, kes esitas ettepaneku talle teenetemärk anda, kuid oletas, et ajendiks võis olla aktiivselt sõna võtmine ühiskondlikel teemadel.

Jaak Nigul on puidu- ja mööblitööstuskontserni Tarmeko omanik. Lisaks on ta Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimees. 2017. aasta novembrist kuni mullu detsembrini oli ta Tartu linnavolikogu liige.