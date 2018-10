Jaan Männik: välisfirmal on Eestisse tulles alati üks eesmärk - saada kontroll siinse ettevõtte üle

9. oktoobril ilmus Delfis lugu "Verevahetus Nordicas". Mõned tsitaadid artiklist: "Nordica suvisel pereheitmisel aitasid kaasa LOTi juhid. /../ LOT aga huvitus ainult enda tellitud lendudest ja sellest, et Nordica veaks võimalikult palju sõitjaid Varssavisse ette".

Tuli kohe tuttav ette, kuna olen seitse aastat (2000-2007) juhtinud AS-i Eesti Telekom aastakäibega 400 miljonit eurot ja omanikud olid sisuliselt võrdselt Eesti riik, Tallinna ja Londoni börs, Soome Sonera ja Rootsi Telia. Tänaseks on Telia ainuomanik.

Eestis on muu seas välisfirmadega olnud koostööd ka panganduses ja lennundusalal ning tulevikus on suured ühisprojektid tulemas - näiteks Rail Baltic, tselluloositehas ja Helsingi tunnel. Välisosalus sides ja panganduses on meile kasuks olnud, aga lennunduses mitte.

Nordica ja LOTi puhul näeme selgelt, et hiiglasega koostööd teha on seotud suurte riskidega. LOT on suur ja vana firma suure lennunduskompetensiga. Nordica on uus ja väike ja Eestis on raske leida lennunduskompetensiga inimesi. Samas näiteks telekommunikatsiooni alal on Eestis alati olnud tugeva kompetentsiga inimesi. Niisamuti on ja on alati olnud tugevaid pangandusinimesi. Aga nüüd me teeme vea, sest me alahindame probleemi kompleksust.