Jaan Pillesaar: IT-firmade kliendid ei taha kaasa saada Eesti maksukoormat

Tarkvaraäri on globaalne ja tarkvara tootmine liigub tasapisi madalate tööjõumaksudega riikidesse. Nii lahkub tarkvaraäri ka Eestist, sest tellijad ei ole nõus teenuse osana Eesti kõrgeid makse maksma, ütleb intervjuus Ärilehele IT-firma Helmes tegevjuht ja omanik Jaan Pillesaar.

Helmes alustas omal ajal riistvarafirmana. Miks hakkasite ühtäkki tarkvara tegema?

Sel ajal olime start-up-fondi moodi firma, olime investeerinud igasugustesse äridesse, tarkvara sealhulgas. Aga otsustasime kõik teised ärid kas müüa või sulgeda ja tarkvarale keskenduda sellepärast, et tarkvara on ainus valdkond, kus Eestis on võimalik teha maailma tipptasemel lahendusi. Protsessoreid ju Eestis ei tooda, need tehased maksavad miljardeid.