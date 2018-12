Jaanuarist muutuvad põlevkivi kaevandusõiguse tasumäärad

Põlevkivi kaevandamisõiguse tasumäärad sõltuvad raske kütteõli maailmaturu hinnast. Selline süsteem kehtestati 2016. aastal tähtajaliselt, et võimaldada sellise uue lähenemise osas täiendavat mõjuanalüüsi ja vajadusel seda veel kohandada. Praeguseks on täiendav analüüs ja kaasamine tehtud ning määruses sätestatakse uuendatud tasumäärad, sh muudeti nüüd uus süsteem ettevõtjate soovil tähtajatuks.

Peamine muudatus on see, et tasumäärad kasvavavad kõrgete turuhindade puhul järsemalt. Varem oli maksimaalne põlevkivi kaevandamisõiguse tasu määr 2,21 eurot tonni kohta, muudatuse järel on see 10 eurot.

Raske kütteõli väärtuste vahemik on muudatuse järel kuni 650 eurot tonni kohta ja see vastab nafta hinnale 120 dollarit barrel. Samas tasumäärad raske kütteõli hinna korral 361 eurot tonnist madalamal tasemel on väikesel määral madalamad. Põlevkivi kaevandamisõiguse baastasuks jääb endiselt 0,275 eurot iga kaevandatud ja kasutuskõlbmatuks muudetud põlevkivi tonni eest.

Keskkonnaminister Siim Kiisleri sõnul aitab uus süsteem ettevõtjatel paremini riske hajutada. „Riigile on uus tasusüsteem tulusam raske kütteõli turuhindade tippseisus. Madalamate turuhindade korral aitab aga tasumäärade aeglasem tõus ettevõtetel kriisiaegu paremini üle elada ega mõju majandusarengule halvavalt.“