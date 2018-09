Jaanus Karilaid: Danske juhtumi puhul tuleb kõik avalikustada. Küsimusi on väga palju

Täna teha lõplikke järeldusi pole õige. Ka suhtekorraldaja Andreas Kaju kiirustab, kui ütleb, et Eesti Finantsinspektsioon on endast kõik oleneva teinud. See, et mingeid liigutusi inspektsioon tegi 2013. aasta lõpus ja 2014. aastal ei ole piisav õigustus. Miks finantsinspektsiooni nõukogu protokollid, kus arutati rahapesu vastast võitlust ja Danske juhtumit, on kaetud saladuslooriga? Mida arutati, mida otsustati? Mida tähendavad need kirjad riigiprokuratuuri dokumendiregistris (alumine pilt)? Kuidas neile vastati? Kui saame nendele küsimustele vastused, siis saame edasi liikuda. Ja veel on kümmekond küsimust. Alles siis saavad suhtekorraldajad ja tolleaegsed poliitikud öelda, et meie tegime endast kõik oleneva.