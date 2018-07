Jaanus Mody ja Martin Simovart: turg suureneb ja advokaadiametit tehisintellekt ei ohusta

Uute võimaluste kasutamiseks peavad bürood ühinema ja neidki kimbutab tööjõupuudus Selleks et noore põlvkonna soovidega sammu pidada, tuleb seniseid harjumusi muuta, tõdevad eelmise aasta suurima käibe ja 60 töötajaga advokaadibüroo Cobalt juhtivpartner Jaanus Mody ning partner ja rahvusvaheliste suhete juht Martin Simovart.

Suuremate advokaadibüroode käive suurenes eelmisel aastal jõudsalt. Kas võib öelda, et advokaadibüroodel läheb hästi?

Jaanus Mody (J. M.): Mõistmaks, kas büroodel läheb hästi või halvasti, peaks teadma kõikide büroode kogukäivet. Suurtel büroodel läheb küll hästi, aga kas see on väikeste arvelt või kasvavad kõik, seda praegu ei tea. Kui tahetakse osaleda suuremates asjades, siis peavad bürood konsolideeruma, kasvama, sest muidu lihtsalt ei ole võimalik suurtes projektides hästi nõu anda. Kui tuleb suurem tehing või vaidlus, millega on tarvis kohe kümme inimest tegelema panna, siis lihtsalt ei suuda. Väiksemas büroos ongi kümme inimest. Oleme ise väiksemad olnud ja seda kogenud. Eestis on turg seni olnud suhteliselt killustunud. Kui vaadata Soome ja Rootsi suuremaid büroosid, siis ühe büroo käive on suurem kui meie turg kokku.