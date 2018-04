Jaanus Otsa: valitsus lõpetab rumalate otsuste tegemise alles siis, kui tuleb järgmine majanduskriis

Ehitus- ja kinnisvaraettevõtja Jaanus Otsa rääkis Eesti Ekspressi ja Eesti Suurettevõtjate Assotsatsiooni koostööl sündinud väljaandes Eesti Kapital, kuidas valitsuse rumalad otsused lõppevad, kui saabub uus majanduskriis.

"Meie valitsejad - valitsus, parlament, president - räägivad, et teevad kogu aeg häid ja tarku otsuseid kogu rahva hüvanguks ega mõista, miks on nende usaldusreitingud nii viletsad. Mäletan sarnast asja 24. kongressi järel Nõukogude Liidus: kogu aeg tehti tarku otsuseid, aga rahvas ei saanud aru. See on ohtlik," rääkis Otsa.

Tema sõnul on võimalik inimeste elatustaset tõsta seadusi lihtsamaks muutes. "Majanduskasvu aluseks on eksport ja investeeringud. Need genereerivad majanduskasvu ja sisetarbimist, mis omakorda genereerib edu. Valitsejatel on eelarvega võimalik väga vähe muuta, vaid umbes kümme protsenti eelarvest on nende otsustada. Oluliselt saab mõjutada majanduskeskkonda seaduste kaudu, muutes neid lihtsamaks ja selgemaks - seda kindlamalt on siia oodata investeeringuid," ütles ta.

Ettevõtjad on andnud valitsusele Otsa sõnul soovitusi, kuid neid pole järgitud kahel võimalik põhjusel: kas soovitused on halvad või valitsusel on taktikaline plaan teha populistlikke otsuseid võimule jäämiseks.