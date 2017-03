Jaanus Rahumägi: ambitsiooni peab olema rohkem, toome 2000 laeva Eesti lipu alla

Eesti lipu alla tuleb tuua vähemalt 2000 ookeanilaeva ja Eesti eesmärk peab olema pakkuda siin ultramoodsaid rahvusvahelisi laevaregistriteenuseid, arvab ärimees Jaanus Rahumägi (Reformierakond).

Rahumäe hinnangul ei ole mõtet rääkida ainult Eesti laevaomanike tagasimeelitamisest Eesti lipu alla. „Räägime jõulisest sekkumisest maailma laevaregistriteenuste ärisse. Need kaks teemat ei välista teineteist, vaid ambitsioon peab olema palju suurem,” ütles Rahumägi.

„Me peame minema oma e-võimekusega maailma merendusse, viima Eesti merenduses globaal-poliitilisele kaardile,” ütles Rahumägi. „See annab Eestile arengu mitte ainult merenduse valdkondades, nagu mereõigus ja meremehi pakkuvad personaliettevõtted, vaid annab Eestile võimaluse teenida suurt raha: registreerida Eesti äriregistrisse ettevõtteid, millele kuuluvad suured ookeanilaevad ja mille käive käiks Eesti pankade kaudu.”

Kokku on maailmas registreeritud üle 52 000 ookeanilaeva ja kõik nad kuuluvad mõnda riiklikusse registrisse. "Riigid pakuvad laevaomanikele registriteenust ja on selles valdkonnas sageli konkurendid. Peamiselt kogutakse makse tonnaažimaksudena. Näiteks Panama register teenib aastas 400 miljonit dollarit," rääkis Rahumägi, kelle ettevõte on Panama registri konsultant laevade relavastatud kaitse registreerimise ja kontrolli küsimustes.

Rahumäe sõnul on kõik tuntumad registrid, näiteks Libeeria, Panama, Marshalli saarte, aga ka Malta, Küprose ja Kreeka omad üsna vanamoodsad, ehkki mõni neist loob ajaga kaasas käimiseks elektroonilist registrit. „Kuid mitte ühelgi teisel riigil ei ole riiklikke teenuseid pakkuvat e-residendi platvormi. See teeb Eesti riikliku laevaregistri eriliseks. E-residendi institutsioon annab laevaomanikele märkimisväärset kokkuhoidu ja mugavust oma laevade ja ettevõtete käitlemisel. See on väga selge ja arvestatav müügiargument,” ütles ta.

„Me ei konkureeri Soome, Läti või Rootsi registriga, vaid konkureerime maailmaturul kõigi suuremate registritega. See saab olla ainus ja meile selgelt võimetekohane ambitsioon,” märkis Rahumägi. "Ainus, mis seda ambitsiooni saab takistada, on meie ametnike ja poliitikute provintsiaalne ja väike mõtlemine."

"Idee lisaväärtus seisneb selles, et Eesti kuulus e-residendi institutsioon saab e-Laevaregistri rakendusega selge ja rahaliselt mõõdetava väärtusahela, mille vajalikkusest on välismaalased võimelised aru saama," lisas Rahumägi. "E-residentuuri on võimalik maailma laevaomanikele sihipäraselt müüa. Seda on võimalik turundada konkreetse toote ja konkreetse väärtusega. Ja see on hädavajalik, et e-residentuur tõuseks tegelikult maailmas lendu."