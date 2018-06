Bitcoin Foto: Scanpix

Krüptoskeenes on imelikud ajad. Ühelt poolt korraldatakse aina uusi ICO-sid, kus (loodetavasti mitte kergeusklikud) investorid tihti pool- või üldse mitte valmis krüptotoote jaoks kümneid miljoneid jagavad. Teisalt on vana hea Bitcoin ise pidevas langustrendis. Väidan, et rumal on see, kes teeb olukorrale peale vaadates "ratsionaalse" otsuse Bitcoin hüljata.