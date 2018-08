Jaapan hakkab koos Uberi ja Boeinguga arendama lendavaid autosid

Jaapani valitsuse algatatud projektis osaleb kokku 21 ettevõtet ja organisatsiooni, muu hulgas ka Airbus, Toyota, Jaapani riiklik lennufirma ja Yamato. Grupi esindajad kogunevad 29. augustil, et kaardistada vajalikud tegevused.

"Jaapani valitsus pakub tuge ja abi, et lendavate autode konseptsioon saaks reaalsuseks," teatas ministeerium.

Selleks, et lendavad autod saaksid reaalsuseks, peavad erinevad ametiasutused tehnoloogia heaks kiitma ning see peab vastama turvanõuetele. "On oluline, et valitsus võtaks projekti ette, seades vajalikud ohutusstandardid," ütles Jaapani lennukorralduse uurija Yasuo Hashimoto.

Jaapani majandusminister Hiroshige Seko lisas ajakirjanikele, et lendavad autod lahendaksid linnas tekkivate ummikute probleemi, aitaksid hädaolukordades siduda kaugemad saared mandriga ning edendada turismi.