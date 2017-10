Jaapan hoiab Rolls-Royce konkurendiks mõeldud luksuslimusiinid vaid Jaapani turule

Jaapan põhjustas autokollektsionääridele suure pettumuse – superautot ei müüda väljapoole Jaapanit. Toyota sai valmis üle paari aastakümne korraliku luksuslimusiini. Uuel Century'l on hübriidmootor ja uue tehnoloogiaga sisustus, kirjutab Bloomberg.

Toyota Century on Jaapani kõige eksklusiivsem auto. Esmakordselt hakati seda tootma 1967. aastal. Auto on mõeldud riigijuhtidele, ettevõtete juhatuste esimeestele ja Yakuza ehk Jaapani maffiabossidele. See on Jaapani autotööstuse luksusstandard ja staatusesümbol.

Century't ei saa osta tavalisest autosalongist, vaid eripoodidest ja sinnagi saab ainult kutsega.

„See auto on imperaatori perekonnale,“ ütles Century disaini aseinsener Masato Tanabe. „Pidime autot disainima seda silmas pidades.“

Jaapanis rängalt maksustatud V12 mootori asemel on autol uus V8-hübriidmootor.

„Me armastame V12, kuid me ei ole enam selles ajastus,“ ütles Tanabe. „Me mõtleme isegi Century puhul keskkonnale.“

Kuigi Toyota on saavutanud suurt edu USA turul oma Lexuse autodega, pole Century't kunagi USAsse müüdud. Samas on kollektsionäärid internetis ja mujal tuhlates need autod ikka kätte leidnud ja USAsse viinud.