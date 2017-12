Jaapani majandus võis saada 2018. aastal üllatava kasvuallika

Bitcoin võib anda tuleval aastal maailma suuruselt kolmandale majandusele hoo sisse, kirjutasid Jaapani panga Nomura analüütikud.

Krüptovaluuta tänavune 1500 protsendine tõus tähendab seda, et krüptovaluutahulluses osalevatel jaapanlastel võib olla suured väljavõtmata kasumid, mis võivad Nomura arvates viia suurema tarbimiseni, kirjutab Bloomberg.

„Sageli toob varade väärtuse kasv kaasa tarbijakulutuste suurenemise. Seda tuntakse rikkuseefektina,” kirjutas Yoshiyuki Suimoni poolt juhitud Nomura analüütikute tiim. „Me prognoosime, et Jaapani investorite poolt 2017. aastal realiseerimata kasumid võivad suurendada tarbijate kulutusi 23,2-96 miljardi jeeni võrra.”

Maailmas toimuvast bitcoini kauplemise käibest tuleb 40 protsenti Jaapani jeenidest, mille osa on suurem isegi USA dollarist.

18. detsembri 20 000 dollarilisest tipust on bitcoin kukkunud veerandi võrra ja see maksis reede pärastlõunal New Yorgis 14 500 dollarit.

Nomura on kindel, et ka vaatamata hiljutisele bitcoini langusele on suurem osa investoreid teeninud krüptoraha tõusult.