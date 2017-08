Jaapani majandusel on hoog sees

Jaapani majandus kasvas taas hoogsalt. Seekordne kasvuperiood on 11-aasta pikim. Tõusva päikese maa majandus kasvas teises kvartalis oodatust kiiremini – aastases võrdluses neli protsenti. Majanduskasvu vedur on seekord sisemaine.

Jaapani valitsus on püüdnud edendada majandust Jaapani peaministri Shinzo Abe järgi nime saanud Abenomicsiga. See strateegia on aidanud Jaapani eksportööre, kuid on teinud vähe selleks, et kohaliku majandust elavdada.

Nüüd võib olukord muutuda, kirjutab New York Times.

Viimaste numbrite järgi on Jaapani tarbijate ja äride panus majanduskasvu suurem kui väliskaubanduse oma. Jaapani majandus on nüüd kasvanud juba kuus kvartalit järjest. Reutersi poolt küsitletud analüütikud ootasid 2,5 prtosendist majanduskasvu.