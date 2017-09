Jaapani pornokuningas ei piinle. Ta on riigi üks austatumaid ettevõtjaid

Keishi Kameyama on sellise veebilehe nagu Pornhub.com looja ja toimetaja. Hiljuti kutsuti ta esinema Jaapani kõige prestiižssemasse ülikooli - riigi Harvardisse. Teemaks - kuidas vedada sotsiaalselt vastutustundlikku ettevõtet? Ei, see ei ole nali. See on suur muutus, sest aastaid tagasi ei soovinud pangad teda jutule võtta ning ärimehed vaatasid talle altkulmu, kirjutab Celebrity Networth.

Ta oli paaria just porno tõttu. Täna tõstetakse teda esile kui veebi-pioneeri ja eeskuju teistele. Tema firma DMM.com alustas pornoleheküljena, kuid aastatega on selle juurde tekkinud muid külgi. Lisaks on seal ka idufirmade inkubaator. Ja ta on riigi üks rikkamaid inimesi.

Kameyama kasvas üles väikeses mereäärses Jaapani linnakeses. Tema vanematel oli kabareebaar, kus mehed maksid baaridaamidele lootuses, et ehk saab seksi ka. See ei olnud bordell, aga mitte kaugel sellest. Baaris töötavad naised käisid tihti ka perekonna kodus ja koos söödi õhtust.

1980. aastal katkestas mees õpingud raamatupidamiskoolis ja töötas erinevatel ametikohtadel. Teiste seas poolpalja tantsijana geidele mõeldud striptiisiklubis. Ta proovis saada tööd haigla surnukuuri, kus tema tööülesandeks oleks olnud surnute pesemine. Siis avas ta oma videolaenutuse. Kui ta oli juba ligi 30-aastane, siis oli tal mitu sellist poekest. Siis aga tuli turule suur tegija ja mees mõistis, et ta ei suuda võistelda. Ta mõtles, et võiks hoopis filme tootma hakata. Ta valis žanriks pornofilmid, sest nende tegemine on odavam.

Kameyama avas pornofilmistuudio ühes tühjas supermarketis ja kasutas tuhandeid tavalisi koduseid videomakke, et 24/7 filmikoopiaid teha. Müügikohtadele tegi ta pakkumise, millest oli raske keelduda. Poed pidid maksma vaid nende kassettide eest, mille nad maha müüsid. Kameyama sai tagastatud kassettidele lindistada uusi filme.

Ta tuli uudse kassaaparaadi idee peale, mis näeb välja nagu tänapäeva tahvelarvutid. Ta andis need poodidele tasuta, kuid soovis vastu, et need jagaksid temaga infot müügitulemuste kohta. Ta sai riigi kõige informeeritumaks inimeseks selle kohta, millist pornot inimesed tarbivad.

Loomulikult tuli läbimurre siis kui ta läks 1998. aastal veebi. Toona oli vähem kui viiendikult jaapanlastest internetiligipääs. Kameyama sai aga varakult turule tulles kontrolli pornotööstuse üle. Kümne aasta pärast striimis juba üle miljoni inimese Pornhub.com'is filme. DMM.com müüb täna poole kogu Jaapani aastasest pornokogusest. Kogu turu väärtus on seejuures ligi miljard dollarit.

2009. aastal ostis ta raskustes oleva veebis tegutsenud börsimaaklerluse keskkonna. Ta kulutas ligi 100 miljonit dollarit, et teha sellest Jaapani kõige populaarsem valuutavahetuskeskkond. DMM pakkus nüüd nii seksi kui raha.

Kameyama on abielus ja tal on kaks last. Tal on hinge taga 3,5 miljardi dollari eest varandust, mis teeb temast riigi rikkuselt 9. inimese. Ta ei ela eksklusiivset elu vaid sõidab tööle jalgrattaga.

Võib tunduda imelik, et pornotööstusega tegelev mees on riigis nii au sisse tõusnud, aga Jaapani ühiskond suhtub teemasse üldiselt vabamalt, tolereerivamalt.

Aastatega on Kameyama ärisuundi juurde tekitanud. DMM on nüüd seotud ka videomängude tootmisega ja neile kuulub veebis tegutsev inglise keele kool. 2016. aastaks moodustas porno DMMi tulust veel vaid kolmandiku. Tulu oli kokku 1,7 miljardit dollarit. Käive kasvab aastas 30%. DMM.com'i erinevatel portaalidel on 27 miljonit registreeritud kasutajat.

Kameyama on hoidnud end meedia eest varjul. Ta ei ole kunagi lubanud endast avaldada fotosid ilma, et tema nägu oleks udustatud. Ta hakkas intervjuusid andma mõne aasta eest, kuna teda hakati seostama yakuza maffiaga. Ta soovis sellistele kuulujuttudele lõpu teha.

Nii kutsutigi Kameyama rääkima tudengitele sotsiaalelt vastutustundlikust ettevõtlusest ja firma investeeringutest Aafrikas.