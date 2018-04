Jaapanist leiti tohutud haruldaste muldmetallide varud

Haruldaste muldmetallide kaevandamine Hiinas Foto: STRINGER SHANGHAI, REUTERS

Jaapani ranniku lähedal, umbes nelja kilomeetri sügavusel merepinna all on leitud tohutus koguses haruldasi muldmetalle. Seni on Hiinal olnud nende metallide üle pea täielik monopol, mistõttu võib leid Jaapani majandusele võimsa tõuke anda - ja muuta ka maailmamajandust laiemalt, kirjutab Business Insider.