Jaapanlased ehitavad Pakri poolsaarele mitme miljoni euro eest krüptorahade kaevanduse

Jaapani ettevõtjaidd ei too Pakri poolsaarele mitte plaan lihtsalt Ethereumi kaevandada ja krüptorahaga spekuleerida, vaid hoopis suurejoonelisem plaan ülemaailmselt äri teha ja ka Eesti toetada, kirjutab digiportaal Geenius.

Kui Ethereumi-nimelisel paltvormil krüptoraha kaevandamisse on investeerinud Eestis juba teisedki tuntud nimed, siis jaapanlastel on kindel plaan panna Pakri krüptokaevandusse mitu miljonit eurot.

Arimura ja tema äripartner Hikaru Kusaka veavad Eestis tegutsevat ettevõtet Blockhive OÜ. Selle nimi sarnaneb justkui “mesitaruga” ja see on ka ettevõtmise taga olev idee: luua võrgustik partner-ettevõtetest ja oma projektidest, mida kõiki ühendab plokiahela tehnoloogia. “Blockchive on nagu platvorm või kiirendi. Me tahame teha ökosüsteemi plokiahela ettevõtete firmadest.”

Peale partnerprojektide leidmise ja toetamise on Blockhive’il ka üks “oma lapsuke”, nimelt arendab firma äppi eesty.

“Me tahtsime viidata ilusale Eesti nimele,” selgitab Arimura nime tausta. Sisuliselt peaks tegu olema krüptoraha walletiga ehk äpiga, mis on justkui digitaalne rahakott. “Praegu peab igaüks, kes tahab midagi krüptovaluutaga tegemist teha, alustama mõne krüpto-börsi (exchange) kasutamist. Me tahame, et läbi eesty äpi saaks lihtsalt krüptoraha saata, edaspidi võivad sinna lisanduda deebetkaardi võimalus, inimeselt-inimesele laenud ja muud sellist,” rääkis Arimura äpist, mis praegu on arenduses ja peaks lähikuudel välja tulema.