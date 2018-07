Jäätisetootjad: müük on rekordiline, aga öösel ja nädalavahetusel on inimesi keeruline tööle saada

„Kui müügimees nr.1 ehk päike tööl on, siis läheb ka meil hästi,“ lausus Eesti kapitalil põhinevasse NG Investeeringute gruppi kuuluva Balbiino turundusdirektor Heikki Põhi, kinnitades, et tööpäevad on pingelised. Seda eriti lao- ja logistikainimestel, sest tellimusi on kolmandiku võrra rohkem. Samas on see tema sõnul tavaline, et suvi on sellel alal tööaeg ning puhata ei saa, sest suvine müük on talvisest kolm korda suurem.

Tänavu on see vahe muidugi veel suurem.

Kui Balbiinos on põhitööl inimesi 225, siis praegu on Põhi sõnul kolleege üle 300, sest abitööjõu osa on kasvanud. „Oma jõududega me kasvanud tellimusi kindlasti täita ei jaksaks,“ tõdes Põhi „Ei saa inimesi panna 40 tunni asemel nädalas 80 tunniks tööle. Inimene peab puhkust ka saama.“

Toorainega probleeme ei ole

Kuigi tellimused on oluliselt kasvanud, ei ole see tootjate sõnul tekitanud probleeme tooraine ja pakenditega.

Tere AS/Farmi Piimatööstuse ASi juhatuse esimees Katre Kõvask rääkis, et kuumast ilmast tulenevalt vähenevad farmidest antavad piimakogused ja piima rasvaprotsent kannatab samuti. Enne omanikuvahetust enam kui üheksa aastat Premias turundusjuhi ning ka tegevjuhi ametit pidanud Kõvaski sõnul on piimatööstuses sesoonsus jäätise- ja veetootjate omast tublisti väiksem. Küll kasvavad kuuma ilmaga fermenteeritud jookide nagu näiteks keefir, pett ja hapendatud täispiim, müügid, samuti on kuum ilm andnud oma panuse Farmi külmsuppide edusse.

Ausi sõnul ei ole neil toorainega probleeme olnud ning puudub ka tooraine hinnasurve. „Meil on väga head lepingud,“ lausus ta.

Heikki Põhi kinnitas samuti, et hinnatõusu survet ei ole neil olnud, sest lepingud on ette kaetud ning ettevõte prognoosis või ja koore hinnatõusu ette, nii et sellega on juba arvestatud.