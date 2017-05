Jäätmefirma kavatseb osta teehooldaja

Peamiselt jäätmefirmana tuntud Eesti Keskkonnateenused ostab teehooldefirma Vooremaa Teed ja otsib teehoolduse turul ka edaspidi ostuvõimalusi, kirjutab Äripäev.

Eesti Keskkonnateenused on Vooremaa Teedega koostööd teinud juba üle aasta. Seni Merko kontserni kuuluva Tallinna Teede omanduses olnud firmale kuulub üks riigimaanteede hoolduse leping Viljandimaal. Seal on alltöövõtjana tegutsenud ka Eesti Keskkonnateenused.

Eesti Keskkonnateenuste juhi Argo Luude sõnul hakkasidki ostumõtted idanema koostööst ning sellest, et partneri ärisuunad olid muutumas.

Teehooldusega on Eesti Keskkonnateenused väikestviisi tegutsenud juba pikalt, maanteede hooldusega ongi firma seni kokku puutunud peamiselt Vooremaa Teede alltöövõtjana.

Merko Ehitus teatas börsile, et Vooremaa Teed ja Eesti Keskkonnateenused on alustanud lepingueelseid läbirääkimisi ettevõtte teede hooldusvaldkonna võõrandamiseks Eesti Keskkonnateenustele. Praeguseks on on sõlmitud kavatsuste protokoll, kuid ei ole sõlmitud ühtegi siduvat lepingut. Lepingu oluliste tingimuste, sh hind, üleantava vara koosseis jms osas käivad alles läbirääkimised, kinnitas Merko.