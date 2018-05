Jaekaupmehed lõpetasid kaks kuud kestnud Nestle toodete boikoti

Euroopa jaekaupmehed lubasid kaks kuud kestnud boikoti järel taas Nestle tooted müügile, kirjutab Bloomberg.

See tähendab, et Šveitsi tootjal on lootust taas oma sajad tooted poeriiulitesse. Nestle jõudis Euroopa jaekaupmeeste sisseostufirmaga Agecore kokkuleppele, mille sisu ei avalikustatud.

Et Agecore'i liikmed Saksamaa Edeka, Belgia Colruyt ja Šveitsi Coop ei jõudnud Nestlega hinnakokkuleppeni, korjati tooted müügilt. Nii ei saanud ostjad Maggie puljongikuubikuid ega Thomy majoneesi.

„Tõenäoliselt said jaekaupmehed sarnasemad hinnad ja Nestle poodide kohustuse rohkema riiulipinna või läbimüügi osas,“ ütles Kepler Cheuvreuxi analüütik Jon Cox. „Ma ei imestaks kui jaekaupmehed läheksid uuesti Nestle jutule ja püüaks saada paremaid hinnatingimusi.“

Jaekaupmehed püüavad hakkama saada internetimüüjate nagu Amazoni võidukäiguga ja karmima hinnakonkurentsiga Lidli ja Aldi poolt.