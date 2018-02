Jaekaupmehed: meie ei riisu piima hinnalt koort

Jaekaupmeeste sõnul ei teeni poed suurt midagi piimatoodete pealt.

„Täna võib öelda, et piimatoodete sisseostuhindades viimastel kuudel märkimisväärseid muutusi toimunud ei ole,“ ütles Grossi poeketi omanikfirma OG Elektra ostu-müügijuht Kadi Jääger vastuseks täna Ärilehes ilmunud loole, kus piimatootja kaebas poes samade piimahindade üle, kuid tema saab kuus piima müügist 20 000 eurot vähem. „Poodide väljamüügihinna kujundab siiski turul toimuv ja põhipiimatoodete marginaal on täna pea olematu, seega jaekaupmehe kasumist ei saa siin antud toodete puhul rääkida.“

Sama meelt oli ka Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik.

„Joogipiima sisseostu ja väljamüügi hind on olnud tänavu ja eelmisel aastal väga stabiilne. Viimati tõusis piima hind märkimisväärselt 2016. aasta lõpus,“ vastas ta. „Selveris on piima marginaalid väga väikesed seega kindlasti ei riisu koort piima hinnalt meie.“

„Kilepiima hind muutus meil viimati 2017. aasta oktoobris, kui see tõusis 1 sendi võrra," rääkis Vaserik. „Viimasel ajal ei ole piima hind muutunud.“

See on levinud praktika, et piimahinnad ja mahud lepitakse kokku 4-5 korda aastas, selleks et tagada piisavad mahud ja tagada töörahu kogu ahelas – tootjast kliendini, kommenteeris piimaturul toimuvat Rimi ostujuht Margus Amor.

„Viimase kahe mahu ja hinnaülevaatuse käigus ehk viimase poole aasta jooksul on Rimile pakutud piimahinnad pigem tõusnud või jäänud samaks, seega kokkuostuhindade muudatused ei ole Rimi ostuhindadesse jõudnud,” lausus ta. “Sellise veidi pikemaajalise hinna fikseerimise tagajärjeks ongi see, et võid mingi periood natuke võita või ka kaotada.”

“Piima tarbimine ehk meie mõistes koguseline jaemüük püsib jätkuvalt väga stabiilsel tasemel. Oleme viimase paari aasta jooksul näinud väga erinevaid piima jaehindasid, ent tarbimine sellest praktiliselt muutunud ei ole,” märkis ta. “Seega võib öelda, et kokkuostuhinda ei mõjuta nõudluse ja pakkumise vahekord Eesti jaeturul. Kokkuostuhinda mõjutab eelkõige nõudluse ja pakkumise vahekorra muutumine eksporditurgudel. Eesti piimatootjad peaksid oma küsimused esitama piimatööstustele, kes ekspordi turgudel tegutsevad.”