Jaeketi kassapidaja, tehnika paigaldaja ja juuksur: tavalised soomlased räägivad, palju nad palka saavad

Seinäjokis elav Tiina Parjanen töötab juuksurina. Tema igakuine brutopalk on 1700 eurot, millest kätte jääb 1560 eurot. Temagi töötab osalise tööajaga. Naise tööülesannete hulka kuulub juukselõikus, juuste värvimine ja soengute tegemine. Vajadusel teeb ka meiki, näohooldust ja paneb hooldab ripsmeid.

Ka tema töönädal on 30-tunnine, see tähendab 6-tunniste vahetuste tegemist. Naise tööaeg on tavaliselt ajavahemik kell 8-14. „Selle palgaga on nagu on – oma igapäevased vajadused saan ma rahuldatud, kuid reisile ma minna ei saa. Mul on ka 3 alaealist last, keda ma pean üleval pidama iseenda kulutuste arvelt,” kirjeldas Parjanen.

Temagi lisas, et abikaasast on palju abi terve pere ülalpidamisega. „Kuid ma olen viimased 20 aastat niiviisi elanud,” rääkis naine. Parjanen kardab kõige enam, et sellise palgaga langeb tema ostujõud ühel hetkel allapoole igasugust arvestust, sest hinnad tõusevad kiiremini kui palgad.