Jagamismajanduse lipulaev Airbnb pürgib börsile

General Catalysti analüütik Hemant Taneja märkis, et ilmselt läheb jagamismajanduse lipulaevaks peetav Airbnb börsile juba paari aasta pärast.

Taneja selgitas, et Airbnb börsile minekut mõjutab enim see, missuguse rahvusvahelise strateegia ettevõte valib, aga ka mil määral turud jagamismajanduse omaks suudavad võtta, kirjutab Äripäev.

Airbnb juht Braine Chesky ütles möödunud kuul, et ettevõte on börsile minekust igati huvitatud ning on selleks valmis nii pea, kui kõik ettevalmistused on tehtud. Sealjuures keeldus Chesky kommenteerimast kuuldusi, nagu läheks Airbnb börsile juba uuel aastal.

Taneja selgitas, et tema hinnangul oleks Airbnb investoritele igati atraktiivne.

Allikas: Äripäev