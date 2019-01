Jaguar ja Ford koondavad tuhandeid töökohti Euroopas

JLR, mille tehased asuvad Inglismaal, plaanib 42 500-st töökohast kärpida 4500. Ford teatas tuhandete töötajate koondamisest, kuid ei täpsustanud arvu, kirjutab Reuters.

Viimastel kvartalitel on Fordi ja JLR-i kasuminumbrid jäänud BMW-le, Volkswagenile ja Peugot'le alla.

„Me astume otsustavaid samme, et muuta Fordi äri Euroopas," ütles autotootja Euroopa, Lähis-ida ja Aafrika grupi president Steven Armstrong. Fordi Euroopa haru, kus töötab 53 000 inimest, on olnud aastaid kahjumis ja seetõttu ka surve all äri restruktureerida.

JLR teatas, et mullu langes Hiinas nõudlus 21,6% võrra.